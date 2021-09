Mayor Mohamed” - Dokumentarfilm von Jeffrey M. Togman

Der Muslimisch-Amerikanische Bürgermeister Mohamed Khairullah riskiert sein Leben, um den Menschen in Syrien zu helfen und wird gleichzeitig auch in den USA mit zunehmender Islamfeindlichkeit konfrontiert. Als eine Lokalpolitikerin eine Kampagne startet, um ihn aus dem Amt zu drängen, steht auf einmal nicht nur sein Posten auf dem Spiel, sondern auch die Frage im Raum, was es bedeutet, Amerikaner zu sein. Das Deutsch-Amerikanische Institut Tübingen präsentiert die Dokumentation „Mayor Mohamed“ von Jeffrey M. Togman im Rahmen des Arabischen Filmfestivals.

Das Filmfest, seit 2005 vom Verein Arabischer Studenten und Akademiker Tübingen veranstaltet, versteht sich als Botschafter des Dialogs und der Verständigung zwischen den unterschiedlichen Kulturen und Religionen und ist das älteste Festival für den neuen arabischen Film im deutschsprachigen Raum. Es setzt den Film als Mittel zum Verständnis und zur Aufklärung der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Situation in den arabisch-islamischen Ländern ein und erleichtert damit das gegenseitige Kennenlernen.

Nähere Infos zu Zeit und Ort sowie dem Festivalprogramm finden sich zeitnah unter www.arabisches-filmfestival.de