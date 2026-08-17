Schwäbischer Hip-Hop und Comedy live in der Chapel mit MC Bruddaal & friends

Des wird a Feschd!Der schwäbische Hip-Hop- und Comedy Künstler MC Bruddaal kehrt zurück an den Ort des Geschehens nach Göppingen und das gleich für zwei Konzerte.Zusätzlich zur Abendshow wird es am Nachmittag ein Familien-und Kinderkonzert geben.

Wenn Dj Toni Disco , die Bässe richtig “schäppern” lässt und nach einer🧈🥨 Budder Brezel verlangt wird, ist MC Bruddaal zurück in der Chapel im Göppinger Stauferpark.Der Botschafter des schwäbischen Lifestyles, rappt z.B. über das richtige falten der Maultaschen, oder der schwäbischen aller schwäbischen Gepflogenheiten: Die Kehrwoch🧹

Nach zwei legendären Abriss Konzerten, kommt der sympathische Rapper mit seinen Musikern, d'r Joe, DJ Toni Disco, Körpa Klauz und Tänzerinnen, gleich für zwei Konzerte zurück auf den heiligsten Tanzboden in THE LÄND.“Wo isch’s am schönsten dahanna?” wird nicht nur am Abend gesungen, sondern auch schon am Nachmittag.Denn es wird zum ersten Mal für Familien und junge Fans ein Konzert, mit neuen Songs und bekannten Hits im neuen Kinderformat, am selben Ort geben.