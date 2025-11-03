MC Bruddaal, der schwäbische Rapper aus em Remstal, steht wieder auf der Bühne und bringt sein legendäres Konzert „Heimspiel“ nach Ludwigsburg!

Mit seinen urigen Texten im schwäbischen Dialekt und jeder Menge Humor begeistert er sein Publikum – ob jung oder alt, hier kommt jeder auf seine Kosten. Seine Lieder erzählen vom Alltag, von Heimatgefühlen und den kleinen Macken der Schwaben, immer mit einem Augenzwinkern und viel Herz.