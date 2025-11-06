HITS & BRUMMER TOUR 3 feat. Die Show mit Chris

Das ultimative Entertainment-Spektakel!

Meine Damen und Herren, haltet euch fest – MC FITTI ist zurück! Die Hits & Brummer Tour 3 rollt 2025 an und wird alles, was ihr je über Konzerte dachtet, in den Schatten stellen. Denn hier erwartet euch nicht nur ein normales Konzert – nein, es wird ein Entertainment-Abend für alle Sinne!

Neben MC FITTIs frischen Beats und tagesaktuellen Texten gibt es „Die Show mit Chris“ – eine wilde Mischung aus Comedy, Überraschungen und purer Unterhaltung! Ob ihr zum Abfeiern, Mitgrölen, Lachen oder Stagediven kommt – dieser Abend liefert alles, was eure Herzen (und Ohren) begehren.

Außerdem: Zieh dein schickstes Cap an, hol die Sonnenbrille raus und sei dabei, wenn MC FITTI wieder das Ruder übernimmt. Hier trifft Musik auf Entertainment – und Langeweile bleibt garantiert zu Hause.

Christopher Schmidt aka Die Show Mit Chris ist für alle Menschen, die Lust auf gute Laune haben, unumgänglich. Er ist Moderator von Late Night St.Pauli - DER Late Night Show von der Hamburger Reeperbahn und nimmt mit seinem bissigen Humor die Social Media & Fernsehlandschaft aufs Korn. Dazu ist er für alle Filmfans ein Begriff und unterhält neben irrwitzigen Videos auch mit Kino-Content & frechen Fragen am roten Teppich der großen Filmpremieren.

Für die HITS & BRUMMER TOUR 3 nimmt sich der Moderator das Lebenswerk von Mc Fitti an und liefert euch eine Zeitreise durch 12 Jahre #Geilon, bei der kein Auge trocken bleibt und der ein oder andere Zuschauer Teil der Show wird.