Premiere! MC Bruddaal Kinder-& Familienkonzert in der Chapel Göppingen.

MC Bruddaal Familienkonzert, die Premiere!

Erstmalig veranstaltet der Schwäbische Hip-Hop und Comedy Künstler ein Konzert für Kinder und Familien.

Viel Spaß und Unterhaltung ist garantiert, wenn MC Bruddaal seine Hits, auch teilweise für Kinder umgedichtet singt.

Musikalisch wird er dabei von Freunden wie "d'r Joe" oder "Körpa Klauz" begleitet, für den richtigen Beat sorgt" DJ Toni Disco".

Zieht eure Sonnenbrillen an, legt euch die goldene Brezel- Kette um den Hals und kommt mit Mama, Papa, Oma, Opa und euren Freunden in die Chapel, das wird ein Fest!

Für Familien mit Kindern bis ca. 12 Jahre geeignet.