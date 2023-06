MCO Lunch Konzert

Lust auf eine musikalische Mittagspause? Umgeben vom industriellen Flair des urbanharbor-Komplexes hebt ein Trio des Mahler Chamber Orchestra am Samstagmittag für eine gute Dreiviertelstunde die Grenzen zwischen moderner Architektur und Alter Musik auf. Im Rahmen der Virtual-Reality-Installation »Mendelssohn Virtual Reality« entsteigen die drei Musiker*innen dem Märchenwald von Shakespeares »Sommernachtstraum« und servieren in entspannter Atmosphäre musikalische Häppchen passend zum vor Ort gebotenen Mittagstisch. Zwar kann man dann nicht unter dem Cello oder der Geige liegen wie in der VR-Installation, das Speisewerk bietet stattdessen aber einen lockeren Ort zum Essen und Verweilen an. Was das Herzstück des Areals neben kulinarischen und musikalischen Köstlichkeiten noch zu bieten hat, erfahren Sie am Samstag!