MDOU MOCTAR (NER) - Funeral For Justice Tour 2024

Der Jimi Hendrix der Sahara kommt endlich in die Manufaktur!

Inmitten der Sahara, unter dem klarsten und atemberaubendsten Sternenhimmel, den man sich vorstellen kann, entsteht der aufregendste Wüstenrock dieser Zeit. "Funeral For Justice“ ist das neue Album von Mdou Moctar aus Niger, das am 3. Mai 2024 auf Matador/Beggars veröffentlicht wurde. Aufgenommen am Ende ihrer zweijährigen "Afrique Victime" Welttournee 2022 zeigt es einmal mehr den ungestümen Rocksound des Quartetts, der noch lauter, schneller und wilder ist. Leidenschaftliche politische Texte treffen auf den Wüstenrock der Sahara. Neben dem Gitarristen Mdou Moctar besteht die Live-Band aus dem Rhythmusgitarristen Ahmoudou Madassane, dem Schlagzeuger Souleymane Ibrahim und dem amerikanischen Bassisten und Produzenten Mikey Coltun. 2024 wird die Band endlich wieder in Köln, Berlin, Leipzig, München, Mainz und, naja, Schorndorf zu sehen sein.