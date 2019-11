Me and my Crew (HipHop and RNB)

Der zweite Freitag im Dezember sollte vorsichtshalber schon Mal rot im Kalender markiert werden: „Me & My Crew” steht auf dem Programm! Wie wäre es also mit einem heißen Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt nach getaner Arbeit und dann ab ins PURE?

Dazu am besten noch eine kleinen Leckerbissen – eine gute Grundlage ist schließlich fürs Feiern immer wichtig. Anschließend steht einer legendären Nacht mit der Crew im nichts mehr im Weg: Ab auf den Dancefloor und gemeinsam eskalieren zu freshen HipHop- und sexy R&B-Tunes! Ab 21 Uhr geht’s in der Friedrichstraße 13 los und bis 23 Uhr ist der Eintritt für alle Gäste kostenlos. Zur selben Zeit warten außerdem die Happy Hour an der Bar. Also, nicht lange schnacken … Frühes Kommen lohnt sich!