Me and my crew

Crewlove is true love! Deshalb gibt es im PURE jeden zweiten Freitag im Monat die Möglichkeit, die eigene Clique gebührend zu feiern. Einfach in Stuttgarts angesagtem Club in der Friedrichstraße 13 vorbeikommen und zusammen mit den Besten die vielen Specials genießen, die dort jedes Wochenende bereit stehen.

An der Bar kosten bis 23 Uhr Shots nur je zwei, Bier je drei und ausgewählte Cocktails und Longdrinks je vier Euro, außerdem gibt’s in diesem Zeitraum je Dreiergruppe Girls eine Flasche Prosecco umsonst.

Aber nicht nur bei den Getränken lässt sich ordentlich sparen – der Eintritt ist in den ersten beiden Stunden ebenfalls für alle Gäste kostenfrei! Save the Date!