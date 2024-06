Me and My Girl - Das Musical

60 junge Musikbegeisterte aus Baden-Württemberg haben 2023 ein selbstorganisiertes Musical auf die Beine gestellt , unterstützt von zahlreichen Sponsoren und Förderern. Ihr Ziel ist es, nach den psychisch fordernden Pandemie-Jahren kreative Freiräume zu schaffen.

Die jungen Menschen übernehmen nicht nur die Bühnenperformance, sondern auch die komplette Organisation, wobei der 19-jährige Moritz Pfister die Projektleitung innehat. Das bietet allen Teilnehmenden wertvolle Lernerfahrungen. Zudem streben die Musiker ein hohes Aufführungsniveau an, unterstützt von professionellen Coaches, die das individuelle Können fördern.

‚Me and My Girl‘, das sind Bill Snibson und seine Sally Smith, ein junges Paar aus dem Londoner Arbeiterviertel ‚Lambeth‘. Doch als der elternlos aufgewachsene Bill erfährt, dass sein erst kürzlich verstorbener Vater der Earl von Hareford und damit ein überaus reicher Mann war, den er nun beerben soll, ändert sich das Leben der beiden drastisch. Während Bill in der Adelsfamilie teils verachtet und teils belächelt wird, sollen seine Tante Maria, Herzogin von Dene und Sir John, ein Freund der Familie, prüfen, ob er „tauglich und würdig“ ist, das Erbe anzutreten – und sind sich dabei nicht ganz einig. In der ach so feinen und perfekt scheinenden Welt der Adligen stehen sich plötzlich zwei erbitterte Lager in einem Kampf um die Zukunft der Familie gegenüber, der Bills und Sallys Liebe kräftig auf die Probe stellt.

Im Sommer 2024 wird das Projekt im Zuge einer Europatournee auf der Route Österreich – Italien – Frankreich – Schweiz auch im europäischen Ausland auf die Bühne gebracht, bis zum großen Finale im September 2024.

Tickets gibt es HIER.

Mehr Informationen auf der Projektwebsite: https://meandmygirl.de