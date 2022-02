Me & Reas - Bittersweet Tour

× Erweitern Me and Reas

Wenn Me And Reas ein Konzert spielen, geht garantiert jeder melodiebesoffen und/oder melancholietrunken nach Hause.

Selbst, wer ihren Sound zwischen zeitgenössischem Indie-Folk à la Of Monsters and Men und Emo-Helden wie Dashboard Confessional als cheesy empfinden könnte, wird am Ende dem Live-Charme der Nürnberger erliegen.

Im März 2022 veröffentlichen Me & Reas ihr langersehntes zweites Album „BITTERSWEET“ beim hoch angesehenen Indielabel Uncle M (u.a. Chuck Ragan, The Gaslight Anthem, Tim Vantol( und gehen damit auf ausgedehnte Deutschlandtour.