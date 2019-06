Metal Night/CD Release

Am 26. Juli erscheint ihr neues Album „Bleeding The Stars“, welches von drei Singleauskopplungen begleitet wird.„Die neue Scheibe ist wie ein Befreiungsschlag für uns. Ich habe mich von allen Fesseln der letzten Jahre befreit, auf der Suche meiner musikalischen Wurzeln, diesen Traum, Musiker zu sein, nur der Musik wegen, das Runterbrechen auf den Kern von Lacrimas Profundere. Dazu gehört auch Bruder und Textschreiber Christopher, mit dem ich 1993 den Irrsinn dieser Band begonnen habe“, erzählt Bandkopf Oliver Nikolas Schmid, der Dominik Scholz als Schlagzeuger zurückgeholt und in Julian Larre einen neuen Sänger gefunden hat. Über den Albumtitel sagt Bandleader Olly: „Wir haben uns ein wenig in die Urknalltheorie eingelesen. Fast immer, wenn etwas ganz Großes entstanden ist, war es irgendwo mit Blut und Schmerzen verbunden und voilà, da war der Albumtitel geboren!“