Meantime-Project

Leben, das ist das Allerseltenste in der Welt - die meisten Menschen existieren nur. Dieses Zitat von Oscar Wilde steht sinnbildlich für die Reise, mit der uns unsere Existenz jeden Tag aufs Neue konfrontiert.

Die Jugend ist wohl die abenteuerlichste Zeit im Leben, der Mensch muss sich entscheiden, er muss über sich hinauswachsen. „Meantime“ heißt ein Projekt, das von Schlagzeuger Simon Bauer initiiert wurde. Die Songs entstanden in seiner spannenden Lebensetappe zwischen Schule und Studium und erzählen über Rückschläge, über Entscheidungen, über das Erwachsenwerden. Die fünf Musiker experimentieren mit verschiedenen Genres und geben somit verschiedene Stimmungen wieder, so vielfältig wie das Leben selbst. Diese Melange kombiniert zahlreiche Soundelemente und ergibt eine fesselnde Art von Jazz, der sich gelegentlich zu Swing oder Groove entwickelt und zuweilen auch zu experimentellen Klängen verführt. Rhythmisch überraschende Wendungen und kongeniale Improvisationen kombinieren sich mit einer sinnlichen Spielweise und erzeugen opulente Bilder in den Köpfen der Zuhörer.

Die Mitglieder der regional besetzten Jazz-Combo sind zwischen 19 und 25 Jahre alt, kommen teilweise aus der klassischen Musik und studieren in Stuttgart, Weimar und Trossingen.