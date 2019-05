Meat & Experts - Das HR-Talent-Event

× Erweitern Meat & Experts März 2019

Gemeinsam zum Unternehmenserfolg: JobSelektor und MORITZ laden am 9. Juli 2019 zum exklusiven Beratungsevent für Unternehmen »Meat & Experts« in den Stuttgarter »The Meat Club« ein. JobSelektor erstellt individuell auf die Unternehmen abgestimmte Beratungskonzepte und -strategien, maßgeschneiderte Trainings-Programme und zeigt auf der Veranstaltung mit modernsten Analysetools, wie Unternehmen und Bewerber passgenau zusammengeführt werden.

Kurz: JobSelektor vermittelt den perfekten passenden Mitarbeiter!

Der Erfolg dieser modernen, lösungsorientierten Personalberatung beruht auf verschiedenen innovativen Modulen, die JobSelektor individuell auf Unternehmen abstimmt. So erfahren die Teilnehmer des Events »Meat & Experts« alles über das innovative Talenterkennungstool INSIGHTS MDI® und die damit verbundene INSIGHTS Arbeitsstellenanalyse. Dieses Analyseinstrument zur Potenzialentwicklung misst Verhalten, Motive und emotionale Intelligenz eines Bewerbers. Für Unternehmen ein herausragender Mehrwert, denn so kann die Rekrutierung und das Talentmanagement endlich auf eine fundierte Basis gestellt werden. Im Fokus steht dabei die sogenannte INSIGHTS Arbeitsstellenanalyse. Mit diesem Tool können zielgerichtete und aussagekräftige Anforderungsprofile für Stellenausschreibungen erstellt werden. Das Ergebnis überzeugt in jeder Hinsicht: Der jeweilige Match ermöglicht eine passgenaue Zusammenführung von Bewerbern und Unternehmen. Und verhindert Nachbesetzungsprobleme, weil Bewerber und Stelle perfekt harmonieren.

Gerne laden JobSelektor und MORITZ alle Interessierten zu unserem »Meat & Experts«-Event ein. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist zur Anmeldung eine kurze Mail mit den Kontaktdaten an: karriere@jobselektor.de erforderlich.

Meat & Experts

So. 9. Juli, 19.30 Uhr, The Meat Club, Eberhardstraße 31, 70137 Stuttgart www.jobselektor.de