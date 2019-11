Mechanische Tierwelt

Öffnungszeiten: Di-Sa 14 - 18 Uhr, So 11 - 18 Uhr

Dauer: 1. Dezember 2019 bis 1. März 2020

Sie klappern und hüpfen, sind erst aufgezogen und dann ganz matt: Kleine und größere Blechtiere beleben das Stadtmuseum im Gelben Haus. Über 180 Klassiker aus hundert Jahren werden vom 1. Dezember 2019 bis 1. März 2020 ausgestellt.

Die Blechtiere bilden dabei eine weltumspannende Menagerie, die von den antarktischen Pinguinen über das australische Känguru bis zum afrikanischen Zebra und der deutschen Hauskatze reicht. Fische und Reptilien sind genauso dabei wie Grashüpfer, Schmetterlinge oder die Affen.

Die aus einem Berliner Blech-Zoo stammenden Sympathieträger kann man auch in großen, farbigen Fotos in ihrer natürlichen Umgebung beobachten sowie in einem Film, der sie in Aktion zeigt. Denn als Spielzeug sind die Tiere umso attraktiver, je mehr sie können. Für die Bewegung sorgt dabei oft ein verborgenes Federwerk im Inneren.

Die Besucherinnen und Besucher können in der Ausstellung auch selbst Blechtiere aufziehen und sie rennen, wackeln oder trippeln lassen.

Die in den letzten Jahrzehnten selten gewordenen Metalltierchen sind für die einen analoge Exoten, für die anderen eine Erinnerung an längst vergangene Kindertage. Für alle aber sind sie vor allem unbedingt freundliche Schauobjekte, die es bei Vielfalt, Farbigkeit und Skurrilität an nichts fehlen lassen.