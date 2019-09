Mechthild und die 'Mörin'

Eine Fürstin in Literatur und Kunst. Musikalisch-literarische Soirée.

Begleitend zur Sonderausstellung "Mechthild (1419 – 1482) im Spiegel der Zeit" im Sülchgau-Museum in der Zehntscheuer wird diese musikalisch-literarische Soirée angeboten. In ihrem Mittelpunkt steht Mechthild von der Pfalz als gebildete Fürstin, die vor allem ihren Hof in Rottenburg zu einem Zentrum von Literatur und Kunst machte.

Zeitgenössische Musik des berühmten Sängers Oswald von Wolkenstein wird neben Texten aus Mechthilds literarischem Umfeld geboten: Minnereden Hermanns von Sachsenheim wie »Die Mörin« oder die »Translatzen« des Nikolas von Wyle entführen in das späte Mittelalter und lassen den musikalischen und literarischen Klang der Zeit neu erleben.

Die musikalischen Darbietungen gestalten Künstler der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart, die literarischen Vorträge übernehmen Sprecherinnen und Sprecher der Universität Tübingen.