Medde sind Popmusik! Erfrischend ehrlich, selten einfach, aber immer echt. Mal ruhig, mal rasend und immer im Fluß!

Medde feiern von Herzen die großen und die kleinen Schritte, suchen und finden in ihren Songs den Glanz im Alltäglichen und die Weite des (scheinbar) Unmöglichen. So entstehen auch auf ihrem aktuellen Album neue Wege in einer Welt der begrenzten Unmöglichkeiten!

Begleitet Medde auf ihrer Tour durch Hallen, Clubs und Wohnzimmer. Ob unplugged oder mit allerlei PiPaPo, es geht immer nach vorn!