Mediathek nach Acht - Literarisches Quartett

Die Mediathek nach Acht öffnet zum dritten Mal ihre Türen. Von 18 bis 22 Uhr können Sie in der Mediathek schmökern und ausleihen, so viel Sie wollen, sich zwischendurch bei einem Glas Sekt erfrischen und kleine Knabbereien genießen. Das Neckarsulmer Literarische Quartett stellt Ihnen um 19.30 Uhr ausgewählte Buchtipps vor. EBook-Freunde bekommen informative Onleihe-Tipps. Für alle, die an diesem Abend zu zweit kommen und eine Tandemkarte beantragen, gibt es als Anreiz außerdem zwei Getränke umsonst.

Eine Kooperation mit den Buchhandlungen Am Markt und Chardon