MEDIATHEK NACHACHT – „Retten, Tauschen, Teilen“

Nachhaltig aktiv werden: Es werden Lebensmittel gerettet, Kleider getauscht, es wird repariert, geupcyclet & mehr! In der „EntleiBAR“ können ab sofort auch Dinge entliehen werden.

Ein fröhlicher Abend der nachhaltigen Ideen: An diesem Abend können Sie nachhaltig aktiv werden: Retten Sie Lebensmittel mit dem Retter-Café „Herzmahl“, lernen Sie tolle Upcycling-Ideen mit der Nähmaschine kennen, gestalten Sie Schmuck und kleine Skulpturen aus Elektronik-Bauteilen, tauschen Sie Kleider in der Kleidertauschbörse, teilen Sie Saatgut in der Samentausch-Börse, teilen Sie Zeit und Kompetenzen im „Immatriellen Fundbüro“, reparieren Sie Dinge mit dem Repair-Café. Ersteigern Sie reparierte Gegenstände bei der „Retter-Versteigerung“. Ab heute Abend neu in der Mediathek: „Die EntleihBAR“. Ab sofort können Sie in der Mediathek auch Dinge entleihen, die man nur manchmal braucht, oder die Sie einfach mal ausprobieren möchten. Für das leibliche Wohl sorgt Herzmahl e.V. Die Mediathek ist bei der Reihe MEDIATHEK NACHACHT bis 22 Uhr auch zum Ausleihen und zum Aufenthalt geöffnet. Kommen Sie einfach vorbei! Eintritt frei! Keine Anmeldung erforderlich.