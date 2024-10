Kindertheater: Der verrückte Professor Zweistein

In diesem Mitmach-Theater erforscht ihr Fragen wie: Kann man Glück in Scheiben kaufen? Kann man Liebe berechnen? Mit Humor und Logik entschlüsseln wir die Geheimnisse der Welt.

Das einzigartige Mitmach- und Mitdenk-Theater wirft viele Fragen auf: Könnt ihr euch vorstellen, Glück in Scheiben zu kaufen? Oder die Liebe, mit Mathematik zu berechnen? Was denkt ihr, stehen die Sternlein still oder wandern sie umher? Mit einer Prise augenzwinkernder Logik und einer großen Portion Humor nimmt euch Professor Zweistein mit auf eine Reise, um die Geheimnisse der Welt zu entschlüsseln. Doch aufgepasst, der tückische Zufall bringt den Professor immer wieder ins Stolpern! Der Schauspieler und Clown Daniel Wangler führt die Kinder in einer bunten Mischung aus Schauspiel, Figurentheater, Clownerie und Jonglage an verschiedene Schulthemen heran. Dabei wird nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch die Neugierde und Lust auf Philosophie geweckt. Eintritt frei! Eine Anmeldung in der Mediathek ist erforderlich. Die Vorstellung ist Teil des Kinderkultur-Projekts BühnenWelten des Kinder-Jugend-Kultur Zentrum Gleis 3. Mit freundlicher Unterstützung der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg und des Deutschen Kinderhilfswerks.