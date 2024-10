Lesung: Jan Weiler „Munk“

Der Bestsellerautor Jan Weiler stellt seinen neuen Roman „Munk“ vor: Geistreich, tiefsinnig und humorvoll schreibt er über die Liebe.

Geistreich, tiefsinnig, humorvoll – Bestsellerautor Jan Weiler schreibt über die Liebe. Erfolgreich und allein – so steht der Architekt Peter Munk mit 51 Jahren da. Beziehungsweise liegt da, mit einem Herzinfarkt auf der Rolltreppe in der dritten Etage eines Kaufhauses. Er überlebt, doch es gibt niemanden, den er vom Krankenhaus aus benachrichtigen möchte. In der Rehaklinik trägt sein Therapeut ihm auf, in seiner Selbsterforschung bei den Menschen zu beginnen, die ihn zu dem Mann gemacht haben, der er ist. Und so blickt Peter Munk erstmals auf die dreizehn Frauen seines Lebens und auf die Lektion, die er von jeder Einzelnen gelernt hat. Mit überraschendem Ausgang. Jan Weiler wurde 1967 in Düsseldorf geboren und lebt in München. Er arbeitete zunächst als Journalist, unter anderem als Chefredakteur des SZ Magazins. Mit seinen Büchern Maria, ihm schmeckt’s nicht, Antonio im Wunderland, das Pubertier oder der Markisenmann erreichte er ein Millionenpublikum.