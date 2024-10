Büchermäuse: „Heule Eule“

Wer heult im Wald? Es ist die kleine Heule Eule. Wir lesen gemeinsam das wunderschön illustrierte Bilderbuch und versuchen, die Eule zu trösten. Danach basteln wir eine Heule Eule.

„Heule Eule“ von Paul Friester und Philippe Goossens Wer sitzt da im Wald und heult und heult? Es ist die kleine Heule Eule. Weil es so Spaß macht, der kleinen Eule beim Heulen zuzuhören und weil die Bilder so wunderschön gemalt sind, schauen wir uns das Bilderbuch heute gemeinsam an. Mit den Waldbewohnern gemeinsam probieren wir, die kleine Eule zu trösten. Natürlich wird hinterher eine Heule Eule gebastelt!