In der Veranstaltungsreihe "Das Schaffen der großen Komponisten" werden in einzigartiger Form namhafte Komponisten des 18. bis 20. Jahrhunderts vorgestellt.

Gastdozent Dr. Roman Salyutov veranschaulicht anhand von Bildern und Audio- und Videobeispielen die künstlerische Entwicklung des jeweiligen Komponisten. Der audiogestützte Vortrag dauert ca. 1 Stunde. Nach einer kurzen Pause folgt das ca. 50-minütige Solokonzert, in dem verschiedene Klavierwerke des jeweiligen Komponisten aufgeführt werden. In diesem Semester steht der Komponist Sergej Rachmaninov auf dem Programm.

Sergej Rachmaninov (1873-1943)

Rachmaninov hat die Herzen des Publikums in der alten und neuen Welt erobert. Er war ein brillanter Klaviervirtuose - wurde sogar als "zweiter Franz Liszt" gefeiert, außerdem war er Dirigent und schließlich einer der führenden Komponisten der russischen Romantik. Den größten Teil seiner Werke hat er bis zu seinem Zwangsexil infolge der sozialistischen Revolution in Russland 1917 geschrieben. In der Folgezeit musste er sich, um seinen Lebensunterhalt zu sichern, auf ein intensives Konzertleben einstellen. Angefangen in der Zeit der Spätromantik und eigentlich in diesem Bereich verwurzelt geblieben, weist Rachmaninovs Schaffen doch eine bemerkenswerte Evolution in Richtung Moderne auf, obwohl ihm aufgrund der Trennung von seiner Heimat zunehmend die schöpferische Kraft gefehlt hat. Sein Schicksal steht exemplarisch für viele Künstler, denen es im 20. Jahrhundert ähnlich ergangen ist.

Referent und Solist ist Dr. Roman Salyutov - ein junger Konzertpianist, Dirigent und Musikwissenschaftler aus Bergisch Gladbach. Er ist mit Konzerten weltweit unterwegs, leitet selbst mehrere Orchester und ist Organisator verschiedener Kulturprojekte. Alle Informationen zu seiner Person sind unter www.roman-salyutov.de zu finden.