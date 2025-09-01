Medienflohmarkt Summer Edition

Schnäppchenjäger können aussortierte Bücher und andere Medien zu Niedrigpreisen erwerben.
Bücher zu weiteren Themenbereichen folgen nach und nach. Der Flohmarkt ist im Seminarraum im 2. OG zu finden. Es kann nach Herzenslust gestöbert werden
Stadtbibliothek Rottenburg am Neckar Königstraße 2, 72108 Rottenburg am Neckar
Schnäppchenjäger können aussortierte Bücher und andere Medien zu Niedrigpreisen erwerben.
Bücher zu weiteren Themenbereichen folgen nach und nach. Der Flohmarkt ist im Seminarraum im 2. OG zu finden. Es kann nach Herzenslust gestöbert werden
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH