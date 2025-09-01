Medienflohmarkt Summer Edition

Stadtbibliothek Rottenburg am Neckar Königstraße 2, 72108 Rottenburg am Neckar

Schnäppchenjäger  können aussortierte Bücher und andere Medien zu Niedrigpreisen erwerben.

Bücher zu weiteren Themenbereichen folgen nach und nach. Der Flohmarkt ist im Seminarraum im 2. OG zu finden. Es kann nach Herzenslust gestöbert werden

Info

Märkte
Tags