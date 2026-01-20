Großer Medienflohmarkt in der Stadtbücherei!

Musikliebhaber:innen können dort zwischen Folklore-, Jazzund Rock-Alben stöbern und ein Schnäppchen machen. Auch Bücher aus dem Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbereich können am Freitag von 14 bis 19 Uhr und am Samstag von 10 bis 16 Uhr im Kutschersaal der Stadtbücherei zu günstigen Preisen erstanden werden. Cineast:innen können sich ebenso auf diverse Filmklassiker freuen.