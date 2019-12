Medienpädagogischer Fachtag

Nachhaltigkeit, Klimawandel und Umweltschutz. Diese Begriffe sind aus der heutigen Zeit kaum noch wegzudenken.

Egal ob beim Einkaufen, in der Kita, in sozialen Netzwerken oder beim Reisen – noch nie hat das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz so viel in Bewegung gebracht. Die digitalen Medien stehen hier vor einigen Herausforderungen: Wie können sich Medien positiv auf nachhaltiges Handeln auswirken? Wie können wir Verantwortung für unser digitales Handeln übernehmen? Wie wird deutlich, dass die Zukunft maßgeblich von diesem Handeln abhängt?

Expertinnen und Experten zeigen uns an diesem Fachtag, wie Nachhaltigkeit in unterschiedlichen Bereichen umgesetzt werden kann. In verschiedenen Workshops lernen Sie, wie Kinder die Bestandteile von Mediengeräten kennenlernen und wie sie die Natur mithilfe digitaler Medien entdecken können. Sie erfahren, welche Rolle Kinder bei einem Einsatz für eine bessere Welt spielen können.