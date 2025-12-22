Dr. Lisa König, Literatur- und Mediendidaktikerin, lädt zu einem Werkstattnachmittag voller Medienquatsch ein.
Gemeinsam werfen sie einen Blick durch VR-Brillen, erkunden digitale Welten mit Apps, erstellen Trickfilme und probieren aus, wie KI unser Leben und unsere Geschichten verändert.
Nur mit Anmeldung in der Stadtbücherei, per Mail an stadtbuecherei@oehringen.de oder unter der Telefonnummer 07941 68-4200. Der Eintritt ist frei!
06.02. VR erkunden
06.03. Zocken, daddeln, Gaming
24.04. VR erkunden
22.05. Comics erstellen
26.06. Zocken, daddeln, Gaming