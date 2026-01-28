Medienquatsch

Zocken, daddeln, Gaming

bis

Stadtbücherei Öhringen Untere Torstraße 1, 74613 Öhringen

Dr. Lisa König, Literatur- und Mediendidaktikerin, lädt zu einem Werkstattnachmittag voller Medienquatsch ein.

Gemeinsam werfen sie einen Blick durch VR-Brillen, erkunden digitale Welten mit Apps, erstellen Trickfilme und probieren aus, wie KI unser Leben und unsere Geschichten verändert.

Nur mit Anmeldung in der Stadtbücherei, per Mail an stadtbuecherei@oehringen.de oder unter der Telefonnummer 07941 68-4200. Der Eintritt ist frei!

06.02. VR erkunden

06.03. Zocken, daddeln, Gaming

24.04. VR erkunden

22.05. Comics erstellen

26.06. Zocken, daddeln, Gaming

Info

Stadtbücherei Öhringen.jpg
Kinder & Familie
07941 68-4200
bis
