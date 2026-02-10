Dr. Lisa König, Literatur- und Mediendidaktikerin, lädt zu einem Werkstattnachmittag voller Medienquatsch ein.

Gemeinsam werfen sie einen Blick durch VR-Brillen, erkunden digitale Welten mit Apps, erstellen Trickfilme und probieren aus, wie KI unser Leben und unsere Geschichten verändert.

02.10. Comics erstellen

30.10. VR erkunden

27.11. Zocken, Daddeln, Gaming

Nur mit Anmeldung in der Stadtbücherei, per Mail an stadtbuecherei@oehringen.de oder unter der Telefonnummer 07941 68-4200. Der Eintritt ist frei!