Medienwerkstatt "Podcast selber machen": Meine Wunschbibliothek

Gemeinsam mit dem Kidspods-Macher Klaus Adam entwickelt ihr aus euren Ideen eine Geschichte und produziert daraus dann einen eigenen Podcast. Die fertige Arbeit kann als Kreativaufgabe beim Heiß-auf-Lesen-Projekt der Stadtbücherei eingereicht werden und bringt so ein zusätzliches Los, mit dem man beim großen Heiß-auf-Lesen-Abschlussfest am 16.09. einen von vielen tollen Preisen gewinnen kann. Anmelden könnt ihr euch nach Erscheinen des Ferienspaß-Programmheftes telefonisch und per Email direkt bei der Stadtbücherei Backnang, Tel.: 07191 894-498, E-Mail: stadtbuecherei@backnang.de