Mediothek mal im Café Kännle!

Frau Karin Lorenz, Leiterin der Mediothek, berät im Café zu eMedien und Büchern.

Wie funktioniert das mit den digitalen Büchern, Hörbüchern und Zeitschriften?

Sie können eigene Geräte mitbringen oder unsere eBook-Reader und Tablets in Ruhe ausprobieren und alle Ihre Fragen loswerden.

Damit die Veranstaltung nicht allzu digital wird, bringt Frau Karin Lorenz zusätzlich neue (Papier)-Bücher aus der Mediothek zum Thema "Do it yourself" für Frauen und Männer mit ins Café.

Veranstaltungsort ist das "Haus am Schulberg".