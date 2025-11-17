Meditation in Esslingen

Zen ist eine gegenstandsfreie Meditation. Sie hat sich aus der Meditationspraxis des Buddhismus und aus der Philosophie des Taoismus entwickelt, ist aber nicht an eine bestimmte Religion gebunden.

Wir sitzen 2 bis 3x aufrecht in der Stille und konzentrieren unsere Aufmerksamkeit auf den Atem. Unsere Gedanken und Gefühle nehmen wir wahr, verfolgen sie aber nicht. So schauen wir nach innen in unseren eigenen Geist. Diese Übung kann zu einer inneren Entwicklung führen, die wir als Befreiung wahrnehmen können. Zen ist eine Übung der Aufmerksamkeit. Wir können unsere Übung auch in den Alltag mitnehmen und so uns, den Menschen und allem anderen unsere Aufmerksamkeit schenken.