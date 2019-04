Meditation - Quelle beständiger Freude

Viertägige Yogaveranstaltung mit Vorträgen über Meditation und Yoga, einer Einführung in Meditationstechniken, geleiteten Meditationen sowie verschiedenen Filmvorführungen (u.a. Awake – das Leben des Yogananda).

Datum

30.05.2019 - 02.06.2019

Zeit

DO: 17:00 Uhr - 22:30 Uhr //

FR: 08:00 Uhr - 22:00 Uhr //

SA: 07:30 Uhr - 22:00 Uhr //

SO: 08:00 Uhr - 15:00 Uhr

Yogatagung basierend auf der Lehre Paramahansa Yoganandas

Einführungsvortrag am Donnerstag, den 30. Mai, von 20:00 – 21:00 Uhr: Meditation – die Quelle beständiger Freude /// Das komplette Veranstaltungsprogramm finden sie unter www.yogananda-veranstaltungen.org /// Filmvorführung: 30.05.: 18:00 – 19:30 Uhr: Awake – Das Leben des Yogananda; der Dokumentarfilm über das Leben Paramahansa Yoganandas – gedreht über einen Zeitraum von drei Jahren in 30 Ländern rund um den Globus – ergründet die Welt des Yoga in all ihren Facetten - modern und traditionell, in Ost und West, wissenschaftlich und spirituell. Dabei wird erforscht, warum sich heutzutage Millionen Menschen von der materiellen Welt abwenden und ihre Aufmerksamkeit nach innen lenken. Ein Augenschmaus, der uns von den heiligen Pilgerorten Indiens bis zur Harvard Divinity School mit ihren hochmodernen Physiklaboren führt.