Meditation der Sinne

Komm mit zu diesem speziellen Ereignis, wo wir die Kraft der ätherischen Öle mit der Seelenkommunikation verbinden! Lass dich von der duftenden Welt der ätherischen Essenzen verzaubern! Wir werden die verschiedenen Öle direkt ausprobieren. Ich erzähle einiges über die aktuellen astrologischen und numerologieschen Energien. Danach werden wir uns die aktuellen Glaubenssätze bewusst machen und in einer geführten Meditation die Transformation dieser Glaubenssätze erleben. Du wirst viel wissenswertes über die besonderen Essenzen und deren Anwendungsbereiche erfahren. Vor allem wie sie auf den verschiedenen Körpersystemen, physischer, emotionaler und energetischer Ebene kraftvoll wirken und wofür die ätherischen Öle noch so alles verwendet werden können. Details jeden zweiten Montag ab 19:00 Uhr bis ca. 20:30 Uhr Live in 72379 Hechingen Weitere Termine jeden 2. Montag in Hechingen Ich freue mich auf einen tief greifenden Abend, mit großen Veränderungen. Der Energieaustausch liegt bei 25 Euro. Bitte melde dich vorab an. Alles Liebe & Leichtigkeit, Sue