Meditationskonzert in Tauberbischofsheim

Meditationskonzert der Gruppe Lebensfarben zum Thema "Alles hat seine Zeit".

Das Konzert, welches in Tauberbischofsheim schon zur schönen Tradition geworden ist, steht in diesem Jahr unter dem Motto „Alles hat seine Zeit“.

Zum Ausklang der Weihnachtszeit bieten besinnliche Texte und zum Nachdenken anregende Lieder den Besuchern hierbei Gelegenheit, den Alltag hinter sich zu lassen und innezuhalten. Der Eintritt ist frei, Spenden kommen einem gemeinnützigen, regionalen Zweck zugute: In diesem Jahr geht der Erlös an die „Elterninitiative Regenbogen für leukämie- und tumorkranke Kinder Würzburg e.V.“. Die Elterninitiative unterstützt die kleinen Patienten sowie deren Familien im Alltag durch zum Beispiel psychosoziale Betreuung während und nach der Therapie und die Ermöglichung von Musik und Klinikclowns bei stationären Aufenthalten. Auch der Organisation von Treffen und der Bereitstellung von Elternwohnungen sowie Ferienwohnungen hat sich die Initiative verschrieben. Des Weiteren fließen Spendengelder in die Finanzierung ambulanter Kinderkrankenschwestern für die Nachsorge zu Hause, in die Krebsforschung und zur Unterstützung der kinderonkologischen Tagesklinik sowie des neuen Stammzelltherapiezentrums.

Weiterer Konzerttermin ist Samstag, der 18. Januar 2025, um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin in Külsheim.