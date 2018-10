Am 12.11. findet um 18:30 Uhr im Raum der Stille des Diakonie-Klinikum Schwäbisch Hall ein meditativer Gottesdienst für Patienten mit Krebserkrankung, ihren Angehörigen, Freunde und alle Interessierten statt. Bei diesen besonderen Gottesdiensten, möchten wir den Gedanken Raum geben, in welchen sozialen Bezügen sich jeder Einzelne befindet und wie er daraus Kraft schöpfen kann. Zeiten der Stille sowie leise Musik des Veeh-Harfenduos Pfaff lassen zur Ruhe kommen. Kurze Texte laden zur Meditation ein. In einem Salbungsritual wird jedem persönlich Gottes Segen zugesprochen. Ein kleines Geschenk am Ausgang soll helfen, die Gedanken des Abends in den Alltag mitzunehmen und sie dort nachklingen zu lassen. Der Gottesdienst wird geleitet von beiden Klinikpfarrern Irmtraut Endreß und Hans-Martin Bauer, sowie von Psychoonkologin Dr. med. Marianne Rempen.