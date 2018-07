Meditativer Spaziergang

Wir gehen miteinander - im Schweigen und gelenkten Austausch - einen Rundweg durch den Kurpark und die angrenzenden Gebiete. Die Kurzimpulse bei den Wegstationen regen an, die Wahrnehmung zu schärfen und neue Gedanken für das eigene Leben zu gewinnen. Treffpunkt ist an der Fontäne vor dem Haus des Kurgastes im Kurpark.Bei Regen gibt es als Ersatzprogramm "Schritte der Achtsamkeit" im Kurseelsorge-Sprechzimmer. Treffpunkt ist auch bei Regen an der Fontäne vor dem Haus des Kurgastes.