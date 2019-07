Verbringe einen Morgen voller Achtsamkeit in einer Gruppe Gleichgesinnter in der Natur - mit angeleiteten Meditationen,einfachen Yoga-Übungen, Achtsamkeitsimpulsen für den Alltag...

Wir möchten die tolle Erfahrung von Meditation in der Gruppe draußen in der Natur mit dir teilen. Beim Meditieren in der Natur fällt es noch einfacher, wieder zur Ruhe zu kommen und neue Kraft zu schöpfen. Die bereits seit 2 Jahren etablierten "Meditiere einfach- Events" in Ludwigsburg sind sowohl für Meditationserfahrene als auch Einsteiger geeignet. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Mitzubringen sind ein offener Geist und ca. 2,5 Stunden Zeit. ;-)

Bitte Yogamatte und Meditationskissen mitbringen. (Können in geringer Anzahl bereitgestellt werden. Bei Interesse bitte vorab Bescheid geben!)