Vortrag mit Univ.-Doz. Chefarzt Dr. Bernhard Föger, Fachklinik Schwaben, am Dienstag, 08. April um 19:30 Uhr im Kurhaus – Kursaal.

Cholesterin ist ein biologischer Baustoff (Molekül), welcher sowohl mit tierischer Nahrung aufgenommen, als auch vom menschlichen Körper selber gebildet werden kann. Die „Sonnenseite“ der Biologie von Cholesterin liegt darin, das Cholesterin unverzichtbar für den Aufbau sämtlicher Zellmembranen sowie für die Bildung von Gallensäuren, Steroidhormonen (z.B. Cortisol) und Vitamin D ist.

„Die „Schattenseite“ der Biologie von Cholesterin liegt in seiner Rolle in der Entstehung von Gefäßverkalkung“ (=Atherosklerose), so der Chefarzt.

„Atherosklerose ist eine jahrzehntelang ohne Symptome verlaufende, entzündliche Erkrankung der Innenhaut (Endothel) unserer Gefäße, welche mit Ablagerungen von Cholesterin Eiweißkomplexen unterhalb des Gefäßendothels beginnt (sog. fatty streaks). Die klinische Manifestation von Atherosklerose besteht im (meist) plötzlichen Verschluss dieser Gefäße, welcher zu Herzinfarkt, Schlaganfall und Durchblutungsstörungen z.B. der Beine führt“, gibt er weiter an.

In den letzten 30 Jahren konnte zweifelsfrei bewiesen werden, dass die Senkung von „bösem“ Cholesterin (LDL-Cholesterin) einen ausgeprägten Schutz vor sowohl der Erstmanifestation (=Primärprävention) als auch der Zweit- und Folgemanifestationen von atherosklerotischen Gefäßerkrankungen (=Sekundärprävention) vermitteln kann.

Je höher das sog. Gefäßrisiko, desto niedriger sind die von medizinischen Fachgesellschaften empfohlenen Zielwerte für LDL-Cholesterin im Blut.

In seinem Vortrag „Cholesterin – Etabliertes und Neues in 2025“ geht Dr. Bernhard Föger auf altbewährte Behandlungsmethoden und die neuesten medizinischen Erkenntnisse ein.

Dieser Vortrag findet in der Reihe „Medizin & Gesundheit im Fokus“ statt und wird vom Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness organisiert.