Medizinisch Ethischer Gesprächskreis

20.03.2018 um 20:00 Uhr im Breuningsaal. Thema: „Intensivmedizin am Ende des Lebens - Was dient dem Menschen?“ Referent: Prof. Dr. Thorsten Steinfeldt

Die moderne Intensivmedizin ermöglicht eine nahezu grenzenlose Erhaltung von Lebensfunktionen. Kreislaufersatz-, Lungenersatz-, Nierenersatz-Verfahren neben weiten Möglichkeiten des Eingriffs in die Gerinnung, Immunologie/Keimreduktion, den Volumenhaushalt und letztendlich auch in die Ernährung. Fast jährlich erweitern sich die Möglichkeiten der Kontrolle von Organfunktionen durch den Einzug neuer Technologien und Verfahren. Zusammenfassend gesagt: Wissen und Technologie ermöglichen Zustände des „Erkranktseins“, die vor 20 Jahren undenkbar gewesen wären. Neben den positiven Perspektiven zeigt sich jedoch auch, dass die natürlichen ethischen Grenzen in der Behandlung sich auflösen. Wir sind heute mehr denn je gezwungen, uns Gedanken um das Therapieziel, die zu ermöglichende Lebensqualität bei dem individuellen Patienten und somit auch um den Sinn dessen was wir tun zu machen. Was dient dem einzelnen Menschen tatsächlich? Was hätte die zu behandelnde Person wirklich gewollt, wenn sie heute über sich entscheiden könnte? In diesem Rahmen soll der Vortrag Klarheit zur tatsächlichen Lebensqualität und Sterblichkeit von Patienten auf Intensivstationen vermitteln und abschließend Lösungsstrategien zu ethischen Konflikten darstellen.