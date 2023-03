Medizinischer Vortrag und Mitgliederversammlung des Evang. Krankenpflege- und Diakonievereins Pfullingen e.V.

Am 21. April 2023 findet um 19.00 Uhr in der Thomaskirche in Pfullingen ein öffentlicher medizinischer Vortrag zum Thema: Rheuma - was ist das? Eine Krankheit mit vielen Gesichtern, statt, zu dem hiermit herzlich eingeladen wird. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss findet die jährliche Mitgliederversammlung statt.

Herr Dr. Daniel Fink, stellvertretender leitender Oberarzt im Rheumazentrum Mittelhessen in Bad Endbach referiert zum Thema: Rheuma - was ist das? Eine Krankheit mit vielen Gesichtern. Er gibt Hinweise und Tipps zum Erkennen und zur Therapie dieser Krankheit. Für Ihre Fragen steht er Ihnen gerne nach dem Vortrag zur Verfügung.

Im Anschluss daran findet unsere jährliche Mitgliederversammlung statt.

Auf der Tagesordnung stehen:

1. Bericht des Vorstands

2. Jahresrechnung 2022

3. Bericht der Kassenprüfer

4. Entlastung von Vorstand und Rechner

5. Bericht aus der Arbeit der Diakonie-Sozialstation

6. Verschiedenes

7. Schlusswort

Anträge sind bis 11. April 2023 beim Vorstand einzureichen.!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Claudia Gutzeit-Pfau Eberhard Gröner

Vorstandsvorsitzende Stellvertretender Vorstandsvorsitzender