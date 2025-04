Medlz - A-cappella-Band

Die MEDLZ aus Dresden zeigen seit über 25 Jahren, dass weibliche A-cappella-Bands sowohl gesanglich perfekt, dabei aber auch unterhaltsam und abwechslungsreich performen können.

Das ganz neue Programm widmet sich den Neunzigern. Die bestanden nicht nur aus „Mr.Vain“ und „What is love“. Wer sie erlebt hat, weiß um die musikalische Vielfalt: So haben die einen zu The Prodigy gefeiert, während die anderen die Backstreet Boys anhimmelten und wieder andere Sting, Alanis Morisette, Phil Collins oder Michael Jackson hörten. Selbst Filmmusik oder hierzulande Pur und Herbert Grönemeyer stehen für Charts der 90er.

Wer die MEDLZ schon erlebt hat, weiß, dass ihnen die Nähe zum Publikum das Wichtigste ist. Ihr oberstes Credo: gute und selbstironische Unterhaltung! Mit nur vier Stimmen schaffen sie es, jeden Konzertsaal zum Kochen zu bringen. Dabei beeindrucken sie vor allem durch ihren modernen Sound mit wohldosierter Percussion und vokalem Bass, der das Publikum immer wieder überrascht und von den Sitzen reißt