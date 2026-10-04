Medlz: "Die 90er-a cappella" in Distelhausen

Weibliche A cappella-Bands sind nicht so unterhaltsam wie ihre männlichen Pendants? Dass dies schlicht Klischees sind, beweisen die MEDLZ aus Dresden seit über 25 Jahren.

Und so bestanden auch die 90er nicht nur aus „Mr. Vain“ und „What is love“. Wer die 90er erlebt hat, weiß, dass sie musikalisch so vielfältig waren wie kaum ein anderes Jahrzehnt: Von „The Prodigy“ über" Grönemeyer", bis zu "STING" und „Guano Apes“ ist in diesem Konzert alles dabei. Denn das oberste Credo der MEDLZ lautet Unterhaltung! Mit nur vier Stimmen schaffen sie es, jeden Konzertsaal zum Kochen zu bringen. Dabei beeindrucken sie vor allem durch ihren modernen Sound, mit wohldosierter Percussion, der das Publikum nicht lang auf den Sitzen hält.