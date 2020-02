medlz - „Heimspiel - medlz singen deutsch“

Die medlz gelten als eine der besten weiblichen A-cappella-Popbands in Europa, und „Heimspiel“ ist ihr erstes Programm in deutscher Muttersprache. Darin lassen sie alte Schlager neu aufleben, Schillers „Ode an die Freude“ und Hits von den Prinzen. Auch Namen wie Herbert Grönemeyer, PUR oder Udo Jürgens, Clueso oder Rammstein dürfen nicht fehlen. Daneben gibt’s eigene Songs – raffiniert arrangiert und mit Charme, Esprit und Können auf die Bühne gebracht. Berührend, unterhaltsam, kurzweilig. medlz eben.

Mit Nelly Palmowske, Silvana Mehnert, Joyce-Lynn Lella, Sabine Kaufmann