Meena Cryle & The Chris Fillmore Band

Als Sechzehnjährige trafen Meena Cryle und Chris Fillmore im Zug aufeinander, erkannten musikalische Gemeinsamkeiten und taten das Unvermeidliche: sie gründeten eine Band.

Die ausdrucksstarke, wandlungsfähige Sängerin, die zudem mehr als nur kompetent in die Saiten zu greifen vermag, und der begnadete Gitarrist, dessen geradezu traumwandlerische Leichtigkeit an seinem Instrument jedes Mal von Neuem fasziniert. Nicht umsonst konnte sich eine Grammy-prämierte Produzentenlegende wie Jim Gaines auf den Vorgängeralben der Faszination von Meena & The Chris Fillmore Band nicht entziehen. „She’s got the voice and she’s got the passion“, war sein treffsicheres Urteil. Und auf seiner Kundenliste finden sich immerhin Namen wie Santana, Miles Davis, Stevie Ray Vaughan oder Van Morrison.

Dazu kommt, dass das Songwriterteam Cryle/Fillmore ebenso seelenverwandt in einer eigenen Liga spielt. Folgerichtig stammen sieben der zehn Tracks des neuen Albums „Elevations“ aus eigener Feder.

Meena Cryle – Gesang, Gitarre

Chris Fillmore – Gitarre

Alex Trier – Bass

Roland Auer – Keyboard

Rainer Baumgartner – Schlagzeug