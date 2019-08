Meena Cryle & the Chris Fillmore Band

Meena Cryle & die Chris Fillmore Band sind bekannt für ihre raffnierte Mischung aus Blues, Soul, Rock, Gospel und Country. In der internationalen Bluesszene fallen sie bereits seit 10 Jahren durch ihr außergewöhnliches, musikalisches Auftreten auf. Ein Gitarrist und eine Sängerin aus Österreich, die auf der Bühne plötzlich eins werden - man kann nicht sagen wer in dieser Formation den Ton angibt. Ihr Auftritt in der ausverkauften Wiener Staatsoper, unzählige Gastspiele auf internationalen Festivals, u. a. mit Buddy Guy, Walter Trout, Taj Mahal, Canned Heat, Eric Burdon usw. - wenn man die Tourpläne der letzten Jahre ansieht, so sind Cryle und Fillmore mit Sicherheit ein paar Mal um die Welt gereist, sie könnten sich also zurücklehnen. Tatsächlich sind beide Vollblutmusiker, die ihr Instrument und auch die Interaktion mit dem Publikum brauchen und lieben. Nach drei erfolgreichen Studio-Alben folgte der 2017 veröffentlichten Platte „In Concert“ im Frühjahr 2019 eine weitere Studioproduktion. Nach Aufnahmen in Memphis, Helsinki und Berlin haben sich Meena Cryle & Chris Fillmore dieses Mal nach Bayern zurückgezogen. Und wieder einmal wird deutlich dass sie als Songwriter-Team in der Top-Liga spielen. Das neue Material trägt eindeutig ihre Handschrift, überrascht aber zeitgleich mit der kreativen Weiterentwicklung ihres ureigenen Sounds und präsentiert einmal mehr die Einzigartigkeit dieser Band und den Grund für ihren nachhaltigen, internationalen Erfolg.