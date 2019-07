Meer aus Farben

Dass der Mann eine elektronische Legende ist, hat sich vermutlich durch seine Buko-Gigs inzwischen auch zu den Jüngsten rumgesprochen, dass er sich darauf keineswegs ausruht , weiß jeder, der schonmal dabei war. Ja, der Mann hat in der 90ern mit Jam & Spoon und Dance To Trance alles abgeräumt, was ging, und ja, er hatte als Remixer auch die Hände bei Snaps Welthit „Rhythm is a Dancer“ im Spiel. Aber dass er sehr vielseitig ist und im Buko richtig geilen Techno zockt, darauf könnt Ihr Euch verlassen. Genau wie die farbenfrohen Sets von Toysound´s Member Bombes aus Heidelberg und unserem spezial Homie Marco Plazetti.