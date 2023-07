Meeresbrise

jeweils 9:30 Uhr bis 12:30 Uhr

Wer träumt nicht manchmal davon, am Meer zu sein und barfuß über den Strand zu laufen? Wir experimentieren mit den Farben des Meeres und holen uns den Strandurlaub nach Hause. Du lernst Pouring kennen - die Kunst der fließenden Farben: Mit verschiedenen Techniken zauberst du einzigartige Muster und kreative Farbverläufe auf die Leinwand. Außerdem experimentierst du auch mit deinen Fingern und Füßen. Alles was es am Meer zu finden gib wie kleine Muscheln, Treibhölzchen, Federn, Kieselsteine... kannst du gerne mitbringen und verwenden!

Denkt daran: Malerkittel oder strapazierfähige Kleidung, die bunt bleiben darf! Außerdem Vesper und Getränk. Der Workshop startet in der Kinderwerkstatt in der Karlstraße 19 beim Kulturforum Schorndorf.