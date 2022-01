Meeresgeflüster - ein Kinder|Musik|Theater

»Das Meer« ist bewundernswert: blau wie ein Walzer; grau wie eine unbrauchbare Blechplatte." (Claude Debussy).

Claude Debussys impressionistisches Meisterwerk »La Mer« (Das Meer), für vierhändiges Klavier gesetzt vom Komponisten, interpretiert vom international renommierten Duo Jost Costa, umspielt von den assoziativen Bildwelten der Videokünstlerin Katharina Wibmer, auf die Bühne gezaubert von Meinhardt & Krauss.

»Meeresgeflüster« ist ein Kinderkonzert, das ins Meer gefallen ist. Zwei Pianisten auf Tauchgang erkunden die Tiefen und Weiten der See. Die Inszenierung wirkt auf mehreren Ebenen: Durch die Musik hindurch folgen wir der unendlichen Bewegung des Meeres. Großformatige Videoprojektionen spielen mit den Musizierenden und erzählen Geschichten, in denen die Bedrohung und Vergänglichkeit unserer Umwelt aufscheinen. Gleichzeitig entfaltet das Zusammenspiel beider Ebenen eine dynamische, suggestive Kraft, die uns in eine tiefere Deutung der Musik von Debussy eintauchen lässt.

Am Flügel: Yseult Jost, Domingos Costa | Video: Katharina Wibmer | Fisch-Artwork+Animation: Kelda Siegel | Szenografie: Michael Krauss | Organisation: Yseult Jost, Domingos Costa | Programmierung und Technik: Alexander Schmidt | Idee, Konzeption: Duo Jost Costa & Meinhardt & Krauss | Regie: Iris Meinhardt und Michael Krauss