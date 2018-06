Meerestiere aus Speckstein

Workshop mit Olga Traub-Diegel für Kinder ab 7 Jahren.

Junge Bildhauer*innen gesucht, die gerne sägen, schleifen und polieren!

Wir lassen uns von der Ausstellung der Künstlerin Andrea Zaumseil in der Q Galerie für Kunst inspirieren und machen aus Speckstein ein buntes Amulett oder einen Handschmeichler. Dabei könnt ihr verschiedene Meeresbewohner wie beispielsweise ein Seepferdchen oder einen Fisch, einen Haifisch oder eine Muschel anfertigen. Am Ende des Kurses könnt ihr die Steine dann als Amulett an einem Lederband mit nach Hause nehmen.